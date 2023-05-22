Жеваго планує оскаржити націоналізацію "АввтоКрАЗу"

Мільярдер Костянтин Жеваго заявив, що планує оскаржити націоналізацію кременчуцького автомобільного заводу "АвтоКрАЗ" і вже готує позов до Верховного Суду.

Про це він заявив в інтервʼю Forbes Ukraine.

За його словами, він планує "діяти в межах чинного законодавства".

"Процедура дозволяє йти з позовом одразу до Верховного Суду. Готуємо", - уточнив мільярдер.

"Я "АвтоКрАЗом" дуже пишаюся. Подивіться на фон за моєю спиною. Це ракетний комплекс "Нептун", який стоїть на шасі КрАЗу. Оці ракети героїчно і символічно потопили крейсер "Москва". Розробка шасі для "Нептуна", побудованого спільно з КБ "Луч", коштувала мені як акціонеру кількох десятків мільйонів гривень.

Якби держава хотіла насправді розвивати підприємство, вона б замовляла ці комплекси", - сказав він.

При цьому мільярдер назвав "брехнею" заяву міністра оборони Олексія Резнікова про те, що причиною націоналізації "АвтоКрАЗу" є затягування і невиконання держзамовлення у 2022 році.

"Це брехня. Вони не хотіли нам сплачувати за машини, які вже були зібрані. Відмовлялися сплачувати курсову різницю після того, як курс зріс до 36 грн за долар, а контракти укладали за курсом 28 грн за долар. Ми сказали: "Будь ласка, по-чесному компенсуйте нам вартість, тому що багато компонентів ми купуємо за долари". Замість цього купували "Татри", які дорожчі в чотири рази - і за долари та євро, а не за українську гривню", - стверджує він.

За словами Жеваго, підприємство було готове надати гарантії виконання держзамовлення, але на умовах передплат.

"Готові покласти долари на рахунки будь-якого держбанку і надати гарантію на всю суму передплати, що ви ці гроші отримаєте, якщо ми не поставимо автомобілі. Натомість нам пропонують контракти без передплати, а потім не платять рік, два, три… Змінюється курс, маємо суди, карні справи", - резюмував мільярдер.

Нагадаємо:

6 листопада відбулося відчуження активів, серед яких – "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта".

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Економічна правда