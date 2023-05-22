Понад мільярд збитків: на Волині держкомпанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам держпідприємства "Волиньвугілля", через дії які екологія та надра зазнали 1,17 мільярда гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Підозри отримали керівники компанії, які очолювали її з 2017 по 2022 роки.

У 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт "Волиньвугілля". Але керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.

"Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально", – зазначили правоохоронці

Впродовж чотирьох років на шахтах незаконно видобули 132,4 тис тонн вугілля, яке продавали за чинними контрактами державного підприємства.

Незаконну діяльність підтверджили висновки інженерно-екологічних експертиз та вилучені на підприємстві та у контролюючих органах документи.

Економічна правда