Всі розділи
Укр / Рус

Українці з початку війни збільшили чисельність боргів: топ категорій

Понеділок, 22 травня 2023, 10:58 - Анастасія Жарикова

Кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників з початку великої війни зросла на 615 тисяч або 8%. До війни, у 2021 році річний приріст становив  майже 1,5 млн боргів або 29%.

Про це повідомляє Опендатабот.

У травні чисельність боргів перетнула межу 8 млн, у лютому 2022-го ця цифра становила 7,44 млн. 

 
Опендатабот

Майже чверть усіх боргів (24,6%) становлять стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

21,4% становлять борги через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. З початку війни приріст кількості таких боргів склав +23%.

"Найбільше скорочення кількості заборгованостей з початку великої війни відбулося в категорії "Стягнення коштів", до якої зокрема входять і борги по кредитах. Їх кількість зменшилась на 29% до лютого 2022 року. У загальній кількості частка цих заборгованостей складає 18%", – додають аналітики.

Натомість найбільш прогресуючою стала категорія боргів по сплаті штрафів за адмінправопорушення. Їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів в реєстрі боржників з'являються саме з цієї причини.

Більш ніж на п’яту частину (22%) зросла кількість боргів за комунальні послуги. Наразі їх частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.

 
Опендатабот

Найменш малочисельною, як і в попередні роки, залишається категорія боргів по аліментах — трохи більше 2,5% від загальної кількості заборгованостей. З початку війни кількість боргів по аліментах зросла на 5%.

Економічна правда

борги
Матеріали за темою
Шість країн Тихоокеанського регіону мають високий ризик боргової кризи – Світовий банк 18 травня 2023, 11:24
Фізособи-боржники зможуть проводити операції з арештованих рахунків: деталі 10 травня 2023, 13:17
Позичальники заборгували збанкрутілим банкам понад 76 мільярдів: яким найбільше 2 травня 2023, 15:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті