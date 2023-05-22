Українці з початку війни збільшили чисельність боргів: топ категорій

Кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників з початку великої війни зросла на 615 тисяч або 8%. До війни, у 2021 році річний приріст становив майже 1,5 млн боргів або 29%.

Про це повідомляє Опендатабот.

У травні чисельність боргів перетнула межу 8 млн, у лютому 2022-го ця цифра становила 7,44 млн.

Опендатабот

Майже чверть усіх боргів (24,6%) становлять стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

21,4% становлять борги через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. З початку війни приріст кількості таких боргів склав +23%.

"Найбільше скорочення кількості заборгованостей з початку великої війни відбулося в категорії "Стягнення коштів", до якої зокрема входять і борги по кредитах. Їх кількість зменшилась на 29% до лютого 2022 року. У загальній кількості частка цих заборгованостей складає 18%", – додають аналітики.

Натомість найбільш прогресуючою стала категорія боргів по сплаті штрафів за адмінправопорушення. Їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів в реєстрі боржників з'являються саме з цієї причини.

Більш ніж на п’яту частину (22%) зросла кількість боргів за комунальні послуги. Наразі їх частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.

Опендатабот

Найменш малочисельною, як і в попередні роки, залишається категорія боргів по аліментах — трохи більше 2,5% від загальної кількості заборгованостей. З початку війни кількість боргів по аліментах зросла на 5%.

Економічна правда