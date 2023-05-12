Не только єВідновлення: Кабмин разрабатывает новые программы компенсаций за разрушенное жилье

В правительстве разрабатывают новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье, кроме уже запущенной с 10 мая программы "еВідновлення"

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Относительно семей, которые сделали ремонт своими силами, то работаем над решением предоставления компенсаций. Соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления", - заявил премьер.

По его словам, следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту.

"Работаем над деталями этого проекта также", - добавил глава правительства.

Напомним:

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.

Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".

Сообщалось, что тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система была перегружена.

Позже в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о стабилизации работы системы госпрограммы компенсации за разрушенное жилье "еВідновлення" в "Дії".

За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3 194 заявления о выплате помощи.

По состоянию на утро 12 мая по программе госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення приняли 5 575 заявок.

Экономическая правда