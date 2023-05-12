єВідновлення: украинцы уже подали более 5 тысяч заявлений на денежную помощь
По состоянию на утро 12 мая по программе госпомощи на восстановление поврежденного жилья еВідновлення приняли 5 575 заявок.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"Программой предусмотрена денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Речь идет о возможности получить до 200 тысяч гривен на строительные материалы или на заказ ремонтных услуг.
Уверен, этот проект станет показательным примером того, что восстановление проходит быстро и эффективно", - написал Шмыгаль.
По его словам, в правительстве работают над решением предоставления компенсаций для семей, которые сделали ремонт своими силами - соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления.
Напомним:
С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.
Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".
Сообщалось, что тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система была перегружена.
Позже в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о стабилизации работы системы госпрограммы компенсации за разрушенное жилье "еВідновлення" в "Дії".
За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3 194 заявления о выплате помощи.
Экономическая правда