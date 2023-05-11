Система єВідновлення возобновила работу после сбоя

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о стабилизации работы системы госпрограммы компенсации за разрушенное жилье "еВідновлення" в "Дії".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Услуга єВідновлення снова в Дії! Подавайте заявление на ремонт поврежденного из-за войны жилья прямо сейчас", - заявили в ведомстве.

Напомним:

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.

Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".

Сообщалось, что тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система была перегружена.

Экономическая правда