єВідновлення: за первые сутки украинцы подали более 3 тысяч заявлений на денежную помощь
За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3 194 заявления о выплате помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
В частности, только за среду, несмотря на технические проблемы, подали 2 454 заявления.
"Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, обработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья.
Информируем граждан, чье жилье было повреждено, подавать заявления о выплате помощи в приложении Дія", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что перед этим нужно предварительно подать через Дію, нотариуса или ЦНАП информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано.
Напомним:
С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.
Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".
Сообщалось, что тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система была перегружена.
Позже в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о стабилизации работы системы госпрограммы компенсации за разрушенное жилье "еВідновлення" в "Дії".
Экономическая правда