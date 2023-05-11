єВідновлення: за первые сутки украинцы подали более 3 тысяч заявлений на денежную помощь

За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3 194 заявления о выплате помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В частности, только за среду, несмотря на технические проблемы, подали 2 454 заявления.

"Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, обработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья.

Информируем граждан, чье жилье было повреждено, подавать заявления о выплате помощи в приложении Дія", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что перед этим нужно предварительно подать через Дію, нотариуса или ЦНАП информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано.

Напомним:

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.

Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".

Сообщалось, что тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система была перегружена.

Позже в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о стабилизации работы системы госпрограммы компенсации за разрушенное жилье "еВідновлення" в "Дії".

Экономическая правда