єВідновлення: украинцы начали массово подавать заявки, у системы – сбой

Тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система перегружена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Заявок уже тысячи и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в течение ближайшего времени", - говорится в сообщении.

Если заявителю не удалось воспользоваться услугой, в министерстве советуют попробовать зайти в приложение позже.

Напомним:

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.

Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".

Экономическая правда