єВідновлення: украинцы начали массово подавать заявки, у системы – сбой
Среда, 10 мая 2023, 15:32 -
Тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе еВідновлення - из-за большого количества заявок система перегружена.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
"Заявок уже тысячи и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в течение ближайшего времени", - говорится в сообщении.
Если заявителю не удалось воспользоваться услугой, в министерстве советуют попробовать зайти в приложение позже.
Напомним:
С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.
Максимальная сумма - 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".
Экономическая правда