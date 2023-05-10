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В Украине стартовала программа выплат средств на восстановление жилья: как подать заявку в "Дії"

Среда, 10 мая 2023, 11:05 - Алексей Павлыш

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма - 200 тыс грн. Отправить заявление о получении выплаты можно в приложении Дія", - говорится в сообщении.

Средства начисляются, если жилье:

  • повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года
  • подлежит восстановлению
  • размещено на неоккупированной территории
  • не было полностью отремонтировано самостоятельно.

Средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы еВідновлення.

Как получить помощь:

  1. Сообщите о поврежденном имуществе в приложении Дія. Если делали это раньше, повторно не нужно
  2. Откройте счет єВідновлення
  3. Заполните заявление через приложение Дія

"Далее с вами свяжется специальная комиссия, чтобы договориться об осмотре жилья. Это нужно, чтобы установить ущерб и рассчитать сумму выплат. После осмотра Дія сообщит о решении комиссии.

Деньги будут зачислены на карту єВідновлення. Потратить их можно в течение 12 месяцев", - пояснили в "Дії".

Напомним:

В апреле Кабмин начал тестирование программы "еВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов - сервис будет работать в "Дії" с 10 мая.

Экономическая правда

Дія
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