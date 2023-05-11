Новости 11 мая: в Раде пересматривают зарплаты военных, МВФ пересмотрит программу для Украины
О РФ. Более 1 млрд долл экспорта из ЕС, запрещенный к импорту в РФ в рамках санкций, в прошлом году "исчез" во время транзита в страны-соседи РФ, причем оценка может быть существенно выше из-за неполноты данных.
О восстановлении. За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3 194 заявления о выплате помощи.
О МВФ. Международный валютный фонд (МВФ) планирует во второй половине мая провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины.
О "трубе Медведчука". Управляющий арестованным нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление" - "Укртранснафта" - перечислила в госбюджет более 10 миллионов гривен чистых поступлений от управления активом.
О зарплатах военных. В рамках рабочей группы по денежному обеспечению, в которую входят парламентарии и представители военного блока, работают над повышением зарплат для срочников, инструкторов и других военных.
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Энергетики заговорили о дефиците электроэнергии. Будут ли новые отключения и когда?
Летом половина атомных блоков будет выведена на ремонт, что приведет к дефициту в энергосистеме. Чем его планируют покрывать и возможны ли отключения электричества населению?