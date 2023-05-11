В госбюджет поступило более 10 миллионов от управления "трубой Медведчука"

Управляющий арестованным нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление" - "Укртранснафта" - перечислила в госбюджет более 10 миллионов гривен чистых поступлений от управления активом.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по поиску и менеджменту активов (АРМА).

"Указанные поступления не учитывают уплаченных управляющим налогов и расходов на обслуживание и эксплуатацию арестованного имущества.

Кроме того, по итогам 2022 года управляющий - АО "Укртранснафта" - реализовал реверсные поставки дизельного топлива по украинскому участку нефтепровода из Венгрии в Украину в объеме 114 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В 2021 году в управление АРМА была передана часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которая находится на территории Украины.

"После начала полномасштабного вторжения РФ, учитывая невозможность восстановления эксплуатации нефтепродуктопровода в проектном направлении перекачки нефтепродуктов из Республики Беларусь, а также необходимость обеспечения обороноспособности государства для обеспечения потребностей ВСУ в условиях войны, АО "Укртранснафта" начало перекачку дизельного топлива в реверсном направлении работы с территории Венгрии на территорию Украины", - добавили в АРМА.

Использование трубопровода в реверсном направлении обеспечило возможность полноценного управления активом, баланс на рынке нефтепродуктов, а также повысило энергетическую независимость государства в условиях военного положения, говорится в сообщении.

Справка:

Трубопроводы "Самара-Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "Прикарпатзападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали.

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напомним:

"Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.

Агентство по розыску и управления активами по результатам конкурса выбрало управляющим части нефтепровода "Самара – Западное направление" дочку "Нафтогаза" - "Укртранснафту".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Экономическая правда