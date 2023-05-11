Енергетики заговорили про дефіцит електроенергії. Чи будуть нові відключення і коли?

Через ремонтні роботи на АЕС влітку зупинять деякі енергоблоки, що призведе до дефіциту в енергосистемі. Чим його планують покривати та чи не призведе це до відключень електрики населенню.

Весна та літо в Україні традиційно були сезонами з надлишковою потужністю електроенергії. Проте цього року в енергосистемі можливий дефіцит. І про це минулого тижня відкрито попередили енергетики.

На тлі цієї інформації в окремих медіа та соцмережах почали з’являтись повідомлення про можливе повернення графіків відключення електроенергії та обмеження побутових споживачів. Утім в Міненерго та "Укренерго" таку ймовірність заперечили і наголосили, що наразі перебої зі світлом можливі лише через обстріли енергооб’єктів з боку росіян.

Чому активізувались розмови про дефіцит в енергосистемі, чим його планують покривати та чи варто населенню готуватись до нової хвилі відключень?

Ремонтна кампанія на АЕС

Ключова проблема суттєвого зниження запасу міцності української енергосистеми – російські терористичні обстріли, через які знищено або пошкоджено значну кількість генеруючих потужностей та розподільчих мереж.

Попри це Україна змогла пережити найскладнішу зиму в історії – вже у лютому ситуація була більш менш стабільною, що дозволило навіть на початку квітня відновити експорт електроенергії в країни Європейського Союзу.

Здавалось би, за умови відсутності нових атак росіян, не може йтися про дефіцит електроенергії в системі, однак вже найближчим часом він може повернутись. Забігаючи наперед, відзначимо, що дефіцит електрики необов’язково дорівнює відключенню побутових споживачів, але більше детально про це нижче.

Спочатку розберемо причини майбутнього дефіциту.

Основна причина – ремонтна кампанія "Енергоатому", в рамках якої планується зупинка окремих енергоблоків. Враховуючи, що минулого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечувала понад 55%, а в окремі дні й 65% споживання електроенергії, це може стати справжнім викликом.

Напередодні "Енергоатом" вже анонсував початок "вкрай непростої ремонтної кампанії". При цьому інформація щодо того, про які саме АЕС, конкретні блоки та дати початку ремонту на них є закритою. Відомо лише, що пік кампанії припадає на червень-липень, коли працюватиме лише половина блоків, а решта – знаходитиметься на ремонті.

Саме в цей час й очікується найбільший дефіцит в енергосистемі. З міркувань безпеки його обсяг ЕП не розкриває, але мова йде про суттєву цифру.

Чи обов’язково це призведе до обмеження населення у використанні електрики? Такий сценарій не виключений.

Ставка на імпорт та теплову генерацію

Ключове питання: чим планується покривати дефіцит (між очікуваним обсягом споживанням та доступною потужністю – ЕП)?

Сьогодні ставку вирішили зробити на два джерела: теплова генерація та імпортний ресурс. Обидва джерела електроенергії, безумовно, не є безпроблемними, тому влітку цілком можливі "сюрпризи".

Якщо говорити про теплові електростанції, то з позитивного варто відзначити, що на складах сьогодні зберігаються суттєві для цієї пори року запаси вугілля. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, на середину квітня було накопичено близько 1,2 млн тонн вугілля, якими можна підстрахуватися в моменти літнього дефіциту.

"При цьому теплова генерація так само вимагає ремонтів і може "випадати" в найбільш незручний час, тому гарантувати, що всі необхідні теплоелектростанції (ТЕС) будуть доступні в період дефіцитів я не можу", – каже співрозмовник ЕП в Кабінеті міністрів.

За оптимістичних сценаріїв, коли ТЕС не виходитимуть на аварійні ремонти, за рахунок цього джерела планують покрити трохи менше половини від прогнозованого дефіциту потужності, решту – за рахунок імпорту. І тут також не все гладко.

Сьогодні узгоджено імпортні перетоки до 1050 МВт. Найближчим часом, завдяки запуску лінії електропередачі Хмельницька АЕС-Жешув, цей обсяг можуть переглянути в сторону збільшення. Цього цілком достатньо аби покрити очікуваний дефіцит, але в разі поставки такого обсягу електроенергії з Євросоюзу постає питання різниці в ціні.

Ще у квітні, в певні години, імпорт в Україну був вигідним – за минулий місяць зі Словаччини та Молдови поставили 3943 МВт-год. Проте наразі він повністю зупинений.

Сьогодні електроенергія на суміжних ринках дорожча за українську приблизно на 50%. Втім усі добре пам’ятають минулу зиму, коли різниця в ціні була більшою в чотири рази.

Скільки коштуватиме ресурс влітку, наразі спрогнозувати важко. Все залежатиме від багатьох чинників. Але якщо вона буде дорожчою, що цілком ймовірно, постане питання покриття різниці. Потрапити до населення більш коштовна електрика шансів немає, тож платити, скоріше за все, буде бізнес.

Які є виходи з ситуації? "Теоретично, можна трохи підвищити прайс-кепи (граничні ціни на ринку електроенергії, які встановлюються НКРЕКП – ЕП) в окремі години, щоб цей імпорт "пролазив" на наш ринок, але тут також є свої нюанси, тому регулятор поки не поспішає цього робити", – каже один з представників парламенту.

Ще один теоретичний варіант – імпорт більш дорогої електроенергії бізнесом.

"Взимку це вже відбувалось, коли постало питання обмеження великих промислових підприємств, то представники цих компаній зібрались разом та домовились викупити певний обсяг та поділити між собою, щоб уникнути зупинки власного бізнесу. Тоді ціна значно відрізнялась від української", – додає народний депутат.

Чи можливі відключення

По-перше, описані вище плани не враховують можливих масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури росіянами. У разі нових атак та пошкоджень електростанцій та мереж ситуація може суттєво погіршитись.

Якщо ж відштовхуватись від поточної ситуації, то у травні сценарій із застосуванням обмежень для населення виглядає малоймовірним, навіть попри те, що на днях має вийти в ремонт один атомний блок.

"В цьому році маємо дуже холодну весну і якщо цей тренд збережеться, то споживання суттєво не зросте і наявних інструментів буде достатньо", – каже співрозмовник в одній з енергетичних компаній.

Що ж стосується піку ремонтної кампанії влітку, то тут ризиків більше. "Якщо ми зіткнемося з реальною ситуацією, коли резерву ТЕС і імпорту на певний короткий проміжок часу не вистачатиме, не виключаю, що на короткий проміжок часу треба буде застосовувати обмеження, але і тут є мінімум два шляхи.

Перший – це той, який був застосований на Новий рік, коли енергетики звернулися до промисловості з проханням добровільно-примусово знизити споживання, щоб не обмежувати населення.

Другий – крайня опція – обмеження споживання безпосередньо побутових споживачів, дрібного та середнього бізнесу, які знеструмлюються шляхом введення графіків аварійних відключень", – пояснює співрозмовник ЕП в парламенті.

Навіть за умови реалізації крайнього сценарію варто розуміти, що обмеження, скоріш за все, будуть застосовані лише в окремі пікові години.

"Ситуація не настільки критична та трагічна, як було цієї зими. Це і близько порівнювати не варто. Тут мова скоріш за все може йти про те, щоб умовно ввечері на три години – з 19:00 до 22:00 обмежити споживачів. До того ж відключення можна розділити на різні дні по різних областях", – зазначає співрозмовник ЕП в уряді.

"Якщо введуть графіки, то це буде політичний провал, ще й напередодні можливого підвищення тарифів для населення або і того гірше – коли прийдуть перші платіжки з новими цифрами. Поки всі рухаються в режимі, що за рахунок імпорту та теплової генерації вдасться впоратися", – каже співрозмовник ЕП в одній з державних компаній енергетичної галузі.

Що з цього вийде – побачимо вже найближчим часом.