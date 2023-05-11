В Раде хотят пересмотреть зарплаты военным: кому их могут повысить

В рамках рабочей группы по денежному обеспечению, в которую входят парламентарии и представители военного блока, работают над повышением зарплат для срочников, инструкторов и других военных.

Об этом в подкасте ЭП рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по бюджету нардеп Владимир Цабаль.

Рабочая группа впервые собралась в прошлую пятницу, 5 мая. Участники обсудили обеспечение срочников, курсантов, инструкторов, не получающих дополнительных выплат.

Создать рабочую группу по наработке нового законопроекта относительно денежного довольствия военных призвали командующие Сил Обороны, а также министр обороны Резников, председатель Госпогранслужбы и руководители силовых органов. Соответствующее обращение спикеру Рады Руслана Стефанчука направил силовой блок.

"Рабочая группа первая собралась в прошлую пятницу. Мы отметили перечень критических вопросов, которые действительно нужно решить", - рассказал депутат.

Среди них:

1. Обеспечение срочников. По словам депутата, условно 20 тысяч срочников получают от государства минимальные средства.

"До военного положения ты, по крайней мере, понимал, что через год закончишь службу. А сейчас они не получают почти никаких денег, какие-нибудь минимальные деньги", - сказал депутат.

2. Обеспечение курсантов - ситуация почти аналогична, как и со срочниками. Курсанты получают за службу стипендии, которые давно нужно увеличивать.

3. Обеспечение инструкторов.

"Фактически от которых зависит очень многое, но поскольку они на бумаге, а не на передовой, соответственно, они доплату не получают. Ни 30, ни 50, ни соответственно 100 (тысяч – ЭП)", - объясняет Цабаль.

4. Увеличение зарплат в подразделениях, в которых не проводилась индексация.

Он добавил, что задача Верховной Рады – найти на эти нужды средства. Далее следует вопрос к военному командованию: как эти средства правильно распределить.

"В зависимости от того, сколько удастся найти средств, то есть найти внутренние резервы за счет увеличения доходов от определенных налогов или за счет того, что мы сможем, возможно, договориться с нашими партнерами, что они там частично нам смогут позволить увеличить долг… в зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение", – пояснил Цабаль.

Он добавил, что его позиция состоит в том, что военным нужно существенно увеличивать доплаты.

"Это могут быть в рамках увеличения заработной платы, но это должно быть за градацией, чтобы так не получилось, что у нас одинаковые доплаты в тылу и на передовой", - добавил депутат.

Подробнее в подкасте: Почему военным не вернут надбавки и что происходит с государственными финансами?

Напоминаем:

10 апреля Рада проголосовала за закон о порядке конфискации имущества россиян в пользу ВСУ. В ходе подготовки документа ко второму чтению депутат Дмитрий Разумков внес правку, которой возвращаются ежемесячные доплаты в 30 тысяч гривен для военнослужащих, работников полиции и службы гражданской защиты.

Эту правку профильный комитет Рады отклонил из-за того, что она не определяла достаточные источники покрытия новых расходов, которые оцениваются Министерством финансов в 180 млрд грн до конца года. А также потому, что корпус военного руководства выступал против возврата таких доплат для всех военнослужащих. Также правка не касается рассматриваемого законопроекта и должна быть рассмотрена другим профильным комитетом – Бюджетным.

Позже в Минфине заявили, что для того, чтобы профинансировать дополнительные расходы в 180 млрд грн, придется существенно увеличивать налоги в Украине.

Когда же эту правку вынесли в подтверждение в зале парламента, ее поддержали 254 народных депутата, ни один нардеп не проголосовал "против", еще 18 – воздержались.

На следующий день после голосования народный депутат от фракции Голос и секретарь Комитета ВРУ по вопросам бюджета Владимир Цабаль зарегистрировал постановление об отмене принятого накануне закона. Без рассмотрения этого постановления в зале парламента председатель Верховной Рады не может подписать закон.