Новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса

Об обстрелах. В Минэнерго заявили, что из-за обстрелов оккупантов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях. При этом в целом атака не привела к необходимости ограничения потребления.

О военных. Принятый Радой в апреле законопроект о возвращении выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов в более 4 млрд долл, поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году, отметили в МВФ.

О бизнесе. С 1 мая вступил в силу приказ Минюста, которым утверждены новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований

О банках. Регуляторы США вводят временную администрацию в First Republic Bank - его выкупит крупнейший банк страны JPMorgan

Об азартных играх. Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект, и он отправляется на рассмотрение в парламент.

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