В Україні від сьогодні змінились правила реєстрації бізнесу

З 1 травня набув чинності наказ Мін’юсту, яким затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Про це повідомляє Нотаріальна палата України.

Йдеться про наказ відомства від 29 березня 2023 року № 1158/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України".

Нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань можна завантажити на сайті Мін’юсту за посиланням.

Крім цього, наказом внесено зміни до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки.

Відтак, для написання найменування юридичної особи літери латинського алфавіту використовуються при написанні найменування не лише англійською, а будь-якою іноземною мовою.

Найменування відокремленого підрозділу замість слів "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво") має містити лише слово "філія" або "представництво".

Окрім того, внесено зміни до порядку державної реєстрації юридичної особи, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юрособи.

А саме при поданні заяви в електронній формі у випадку, якщо для державної реєстрації передбачено подання копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи, до заяви додаються електронні скан-копії таких документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Економічна правда