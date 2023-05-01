Через обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури у двох областях – Міненерго

У Міненерго заявили, що через обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано.

Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі - в області", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Галущенко зазначив, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч - на Сумщині.

Економічна правда