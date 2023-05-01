Кабмін пропонує ліквідувати комісію з азартних ігор: законопроєкт вже у Раді

Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.

Про це повідомив у Telegram віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

Також організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави", - написав Федоров.

Законопроєкт №9256 зареєстрували у Раді, але текст документа поки відсутній.

Нагадаємо:

Як писала ЕП, 28 лютого під час засідання тимчасової слідчої комісії представники СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) розповіли про участь девʼяти українських банків у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

Один з учасників засідання розповів ЕП, що серед цих банків правоохоронці називали державний Укргазбанк, який НБУ оштрафував на 64,6 млн грн, а також "IBOX банк", який регулятор вирішив ліквідувати.

Останній допомагав нелегальному азартному бізнесу за допомогою схеми "міскодингу".

Операції клієнтів банків мають чотиризначні коди. Вони дозволяють банкам зрозуміти, на що людина витратила гроші (квіти, продукти, техніка), і встановлювати кешбеки за окремими категоріями. Свій код мають й азартні ігри – 7995.

Міскодинг полягає в тому, що банк умисно маркував операції азартних ігор за іншим кодом (найчастіше 7994, який відповідає за комп’ютерні ігри), аби в нелегального організатора азартних ігор не виникали додаткові податкові зобов’язання.

У межах роботи схем використовувалися сайти-двійники ліцензованих операторів грального бізнесу, а також термінали самообслуговування банку, через які проводилися розрахунки.

Повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації, яке у серпні отримало у сферу відповідальності гральний бізнес, запропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії "Твоя беттінгова компанія".

Президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію щодо заборони роботи в Україні російському букмекеру 1xBet, яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Згодом КРАІЛ таки анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор.

Економічна правда