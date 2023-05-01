Існує ризик збільшення дефіциту: у МВФ прокоментували повернення "військових" виплат 

Прийнятий Радою в квітні законопроєкт про повернення виплати 30 тисяч гривень військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд дол, тому може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", - зазначив він.

Представник МВФ додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.

Степанян визнає, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни і великі, і нестабільні. В той же час у межах виконання програми Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість і передбачуваність бюджетної політики, зміненої під час пандемії коронавірус та внаслідок війни.

"У цьому контексті влада взяла на себе зобов'язання відновити та посилити дію Статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситися зміни у частині і доходів, і частині видатків", - нагадав Степанян.

Відновлення цієї статті є одним із 19 структурних маяків програми розширеного фінансування з МВФ, який має бути виконаний до кінця травня.

Нагадуємо:

Голова НБУ Андрій Пишний минулого тижня заявив, що рішення про повернення виплат 30 тисяч гривень військовим не допомагають Україні в перемовинах щодо допомоги з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Міжнародний валютний фонд вивчає ухвалену парламентом поправку, яка повертає військовим виплати у 30 тис грн коштом обмеження виплат у державних органах та на держпідприємствах.