Новости 6 апреля: рекордные за 11 лет международные резервы, УЗ протестировала евроколею из Равы-Русской

О резервах. На 1 апреля международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет - 31,88 миллиарда долларов

О евроколеи. "Укрзализныця" успешно завершила тестовую поездку поезда по евроколее 1435 мм, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

Об обороне. После вторжения России в Украину, которое повлекло за собой реакцию правительства Германии, оборонная промышленность страны испытывает бум производства

Об электричестве. Благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии, однако такой экспорт до сих пор остановлен

О валюте. Впервые с апреля прошлого года российский рубль в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару до курса 80 рублей

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Продукты, транспорт, жилье: как за год изменилась стоимость жизни в Украине и соседних государствах

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