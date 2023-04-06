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Німецький ВПК на піку виробництва через агресію Росії - Bloomberg

Четвер, 6 квітня 2023, 09:00 - Анастасія Жарикова

Після вторгнення Росії в Україну, яка спричинила за собою реакцію уряду Німеччини, оборонна промисловість країни відчуває бум виробництва.

Про це йдеться в статті Bloomberg, передає Укрінформ.

Через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, канцлер Олаф Шольц на екстреному засіданні парламенту оголосив про "переломний момент.

Тоді, аби допомогти Україні, зняли довготривалу заборону на відправку зброї в зони конфлікту а також з’явився спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації обладнання Бундесверу.

Зрештою, Німеччина нарешті прислухалася до міжнародних закликів досягти цільових витрат НАТО на оборону в розмірі 2% від ВВП. Виробництво посилилось, а акції компаній ВПК почали зростати.

Зокрема, акції Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши її ринкову вартість вище 10 мільярдів євро. У березні компанія повідомила про рекордні прибутки й величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

Компанія Hensoldt у лютому повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро, заявивши, що агресія Росії повернула попит на ефективну оборонну промисловість.

ВПК Німеччина виробництво
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