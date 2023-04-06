УЗ успішно протестувала рейс євроколією із Польщі

фото: уз

"Укрзалізниця" успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"На борту першого рейса разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії1520 мм.

У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

фото: уз

Нагадаємо:

Протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів – цей пункт пропуску не працював 20 років.

Економічна правда