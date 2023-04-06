Всі розділи
Укр / Рус

Російський рубль впав до найнижчого рівня за останній рік - 80 за долар

Четвер, 6 квітня 2023, 09:54 - Анастасія Жарикова

Вперше з квітня минулого року російський рубль в ході торгів на Московській біржі впав відносно долара до курсу 80 рублів.

Про це свідчать дані Мосбіржі.

На 9:50 за київським часом курс долара становить 80,2 руб за долар. 

Євро торгується на рівні 87,55.

Нагадуємо:

1 березня російський рубль впав до найнижчого рівня за останні 10 місяців, втративши близько 20% своєї вартості з початку грудня, оскільки західні санкції, зменшення доходів Москви від продажу енергоносіїв і високі військові витрати чинять тиск на валюту.

Росія рубль долар курс
Матеріали за темою
Російський держбанк ВТБ у 2022 році зазнав рекордних збитків на тлі санкцій 5 квітня 2023, 17:36
Cisco перед виходом із РФ утилізував свої запаси на понад 20 мільйонів доларів 5 квітня 2023, 16:58
У Києві викрили спробу переоформити приміщення "Росатома" для уникнення націоналізації 5 квітня 2023, 15:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті