У березні Україна могла би отримати біля пів мільярда від експорту електрики – Герус

Завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії, проте такий експорт досі зупинено.

Про це ЕП розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Ми зараз, на мою думку, можемо відновити експорт електроенергії, тому що в нас вночі і в денні періоди доби є профіцит. Можливо, нам дещо складніше було б експортувати вранці і ввечері, оскільки є піки споживання, але вночі і вдень у нас є достатньо електроенергії для нас – і ще є надлишок для експорту", – розповів він.

За словами Геруса, можуть з’являтися спекуляції на темі експорту електроенергії, коли в окремих населених пунктах чи районах немає електроенергії з огляду на ремонти чи пошкодження мережі.

"Якщо в країні дійсно не вистачає електроенергії – тоді експортувати не можна. Якщо ж в країні електроенергії вистачає, але в окремому містечку чи селі її немає через пошкодження мережі – це не причина для не відновлення експорту. Бо навіть якщо експорт не піде, світло там не появиться, поки не поремонтують мережі", – зазначив голова енергетичного комітету ВР.

Водночас продаж електроенергії на експорт і отримання від цього коштів може бути ресурсом для відновлення енергосистеми, зокрема – мереж і підстанцій.

Герус зауважив, що від початку березня в Україні виробляється надлишок електроенергії, яку можна було би експортувати.

Точно порахувати, скільки за цей час Україна могла заробити на експорті електроенергії, складно, адже учасники ринку самі вирішують, чи варто її експортувати чи імпортувати. "Але, думаю, за березень ми могли заробити до 500 млн грн, якби був експорт" – розповів нардеп.

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Нагадуємо:

Після першої масованої атаки росіян по українській енергосистемі 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.

На початку березня повідомлялося, що Україна може відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням на Одещині.





