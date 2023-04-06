Продукти, транспорт, житло: як за рік змінилася вартість життя в Україні та сусідніх державах

Війна вплинула на всі сфери життя українців, зокрема, і на його економічну складову. І мова не лише про економіку країни як глобальне поняття, а й про "домашню" економіку.

За останній рік повсякденні витрати українців суттєво збільшились – ціни зросли як на продукти харчування, так і на більш дороговартісні речі, як автомобілі чи нерухомість. При цьому офіційна заробітна плата майже не змінилась.

Великій кількості українців також довелося виїхати за кордон та облаштовувати побут у сусідніх державах. Однак витрати у європейських країнах виявилися ще вищими.

Як в Україні змінились витрати на основні послуги та скільки коштує життя у сусідніх країнах? Дані для аналізу взяті з глобальної бази Numbeo.

Рівень доходів

Щоб розібратися, скільки грошей витрачається на нагальні потреби, для початку треба зрозуміти рівень доходів громадян.

За даними Центру економічних стратегій, реальні доходи українців з лютого по грудень 2022 року впали на 21%. А номінальна середня зарплата від початку великої війни знизилася приблизно на 5%.

При цьому у приватному секторі зарплати скоротилися сильніше, ніж у державному. До того ж значно звузився й ринок праці.

За даними Державної служби статистики, станом на початок 2022 року середня зарплата в Україні становила 14,6 тис грн (455 євро за тодішнім курсом НБУ). Приблизно такі самі цифри озвучував і агрегатор для пошуку роботи work.ua.

За підсумками минулого року середня зарплата в Україні становила 14,8 тис грн (380 євро по курсу НБУ на кінець грудня). Як свідчать дані work.ua, станом на початок квітня 2023 року цей показник збільшився до 16 тис грн.

Тобто в гривні середня зарплата зросла, проте у валюті стала меншою на 75 євро. Мінімальна зарплата на 2023 рік встановлена на рівні 6,7 тис грн (166 євро).

Щодо сусідніх країн, то там ситуація дещо інша. Річ у тім, що мінімальна зарплата у європейських країнах – неоднозначне питання, адже у деяких з них цей показник існує, а в інших він покладений на розсуд окремих роботодавців та профспілок.

Статистичні дані про мінімальний заробіток у країнах ЄС публікує Євростат.

В якій із сусідніх країн заробляють найбільше?

Порівняння мінімальної зарплати в Україні та сусідніх країнах

Джерело: дані Євростату, Держстату, бюджету Молдови

Тобто, найвища середня зарплата серед сусідніх до України країн – у Польщі та Словаччині. Однак ця цифра вказана без урахування податків.

Життя

Виходячи з даних Numbeo, орієнтовні щомісячні витрати в Україні на одну людину становлять приблизно 14,3 тис грн (360 євро). Це без витрат на оренду житла.

Цей показник вираховувався з даних і за великими містами, і за меншими. До прикладу, у Києві вартість життя вища за середню – 16,9 тис грн або близько 425 євро.

Орієнтовні середні місячні витрати у сусідній Молдові становлять 9,7 тис молдавських лей (близько 19,4 тис грн/485 євро). Тобто, вартість життя в цій країні на 30,2% вища, ніж в Україні.

В Кишиневі, вартість життя становить 10,3 тис лей (20,6 тис грн/515 євро). Тобто, столиця Молдови на 13,4% дорожча за українську столицю.

У Румунії середня вартість життя близько 2,6 тис місцевих лей (близько 21 тис грн/525 євро) – на 48,7% вище, ніж в Україні. Аби прожити місяць в її столиці – Бухаресті потрібно 3 тис лей (24,2 тис грн/606 євро), тобто на 42,5% більше ніж у Києві.

Приблизні місячні витрати на одну людину у Польщі становлять 2,7 тис злотих (23 тис грн/578 євро). Таким чином вартість життя сусідній країні в середньому на 54,7% вища, ніж в Україні.

Витрати на життя у Варшаві становлять 3 тис злотих (25,6 тис грн/642 євро) – на 47,2% більше ніж у Києві.

В Угорщині середні місячні витрати на одну людину складають 219,7 тис форинтів (23,1 тис грн/579 євро). Тобто, вартість життя там в середньому на 66,3% вища, ніж в Україні.

У Будапешті середня місячні витрати сягають 249,7 тис форинтів (26,2 тис грн/658 євро), що на 58,9% більше, ніж в Києві.

Найбільший розрив в України та Словаччини – 75,5%. Вартість життя на одну людину там становить 632 євро (25,2 тис грн). Щомісячні витрати у Братиславі становлять 707 євро (28,2 тис грн) – на 62,9% більше ніж в Києві.

Як відрізняється вартість життя в сусідніх країнах?

Середні місячні витрати в Україні та сусідніх країнах у євро

Джерело: дані Numbeo

*Вартість переведена в євро з національних валют за курсом НБУ на 1 число відповідного місяця.

Таким чином, на квітень 2023 року найвища вартість життя серед сусідніх з Україною країнах – у Словаччині. До того ж це єдина держава з переліку, яка має в обігу євро.

Якщо порівнювати з показниками 2022 року, то середня вартість життя зросла у всіх сусідів.

Проїзд

Вартість проїзду в Україні найнижча серед сусідніх країн. Середня разова поїздка у громадському транспорті коштує 10 грн (0,25 євро), а місячний абонемент – 340 грн (8,5 євро).

Наприклад, у Києві єдиний електронний квиток (Kyiv Smart Card) для 50 поїздок на всіх видах громадського транспорту коштує за 325 грн. Це трохи більше ніж 8 євро.

Середня вартість літра бензину марки А-95 в Україні – 47 грн або 1,2 євро.

У Молдові квиток на громадський транспорт коштує 6 лей (0,3 євро), а місячний абонемент можна купити за 235 лей (11,8 євро). Середня вартість бензину в країні – 27,7 лей або 1,4 євро.

Пересуватись у Румунії також дорожче. Середня вартість разової поїздки – 3 лея (0,6 євро). Абонемент на місяць можна придбати за 80 лея (16,2 євро). Літр бензину коштує 7,7 лея або 1,57 євро.

У Польщі ж середня вартість однієї поїздки складає 4 злотих (0,86 євро), а місячний абонемент коштує 110 злотих (23,5 євро). Літр бензину в середньому обійдеться у 6,7 злотих або у 1,43 євро.

Середня вартість проїзду у Словаччині складає близько 0,9 євро, а абонемент на місяць – 25 євро. Літр бензину коштує 1,62 євро.

В Угорщині разовий квиток в середньому коштує 350 форинтів (0,9 євро), а місячний абонемент можна придбати за 9,5 тис форинтів (25 євро). Літр бензину коштує близько 541 форинтів або 1,43 євро.

Продуктовий кошик

Щоб зрозуміти приблизну середню вартість продуктів в країні, сформуємо продуктовий кошик з базового набору товарів – молоко, хліб, яйця, сир, рис, куряче філе, картопля та вода.

У перерахунку на євро найдешевший продуктовий кошик вийшов в Україні та Польщі. Для порівняння, рік тому такий самий кошик в Україні коштував 456 грн або 13,75 євро за тодішнім курсом.

А от у Польщі рік тому аналогічний набір продуктів можна було придбати за 10,1 євро (46 злотих).

Цікаво, що у Словаччині, де зараз найдорожчий продуктовий кошик, рік тому його вартість становила 13,2 євро – тобто також приблизно вдвічі меншою.

В яких країнах продукти найдорожчі?



Вартість продуктового кошика в Україні та сусідніх країнах

Джерело: дані Numbeo

Щодо закладів громадського харчування, то в Україні одна людина може залишити в недорогому ресторані близько 200 грн (5 євро) та випити чашку капучино за 40 грн (1 євро).

У Молдові на такий обід обійдеться в 120 лей (6 євро) та ще 26 лей (1,3 євро) на каву. Обід недорогому польському ресторані обійдеться в середньому у 35 злотих (7,5 євро). Плюс 12 злотих (2,6 євро) за каву.

Поїсти в ресторані у Румунії можна за 35 лей (7 євро), випити каву – за 10 лей (2 євро). Аналогічна цінова політика й у Словаччині.

В Угорщині поїсти можна за 3 тис форинтів (7,9 євро), а замовити каву в середньому за 638 форинтів (1,7 євро).

Житло

Оскільки загальна вартість життя у країнах оцінюється без урахування орендної плати, порівняємо вартість комунальних послуг – електроенергія, опалення, водопостачання вивозу, сміття.

Так, в Україні в середньому за комунальні послуги платять близько 3 тис грн (75,5 євро) – за квартиру на 85 квадратних метрів. У сусідніх Молдові – 3,3 тис лей (165 євро).

У Румунії за комуналку в середньому платять 626 лей або ж 126,5 євро. У Польщі – 952 злотих (204 євро).

У Словаччині середня вартість комуналки становить близько 196 євро, а в сусідній Угорщині – 51,5 тис форинтів (136 євро).

Таким чином найменша вартість комунальних послуг серед сусідніх до України країн виявилась у Румунії та Угорщині.