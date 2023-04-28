Новости 28 апреля: Украина получила $1,25 млрд от США, в "Дію" хотят интегрировать искусственный интеллект

Об авиа. Гражданская авиация не возобновит полеты в Украине, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность.

О НБУ. Национальный банк перечислил в государственный бюджет почти 72 млрд грн из своей прибыли за 2022 год - это рекордная сумма в истории НБУ.

О гранте от США. В государственный бюджет в пятницу, 28 апреля, поступил очередной грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов.

О Wintershall. Месторождения немецкой нефтегазовой компании Wintershall в ее совместных с "Газпромом" предприятиях связаны с поставкой топлива для российской армии.

О "Дії". Министерство цифровой трансформации хочет запустить виртуального помощника "Надія" и общается о нем с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI.

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