Искусственный интеллект в "Дії": Минцифры общается с OpenAI

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Министерство цифровой трансформации хочет запустить виртуального помощника "Надежда" и общается о нем с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI.

Об этом рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Forbes.

Федоров рассказал о двух возможных проектах Минцифры с применением искусственного интеллекта. Он отметил, что речь идет пока только о планах и не может с уверенностью заявить, что они точно будут воплощены в жизнь, а затем и не может говорить о сроках.

Первым таким проектом является виртуальный помощник с рабочим названием "Надежда", который, "возможно или нет", появится в "Дії". Это - виртуальный помощник нового поколения, который можно будет попросить найти ЦПАУ неподалеку и рассказать, какие услуги можно там получить.

"Мы общаемся с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой ваш вопрос", - объясняет Федоров. "Речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении "Дія", а вообще о любом ответе на вопрос, касающийся государственных сервисов".

Он отметил, что пока не может рассказать всю архитектуру, но помощник не будет использовать персональные данные. "Мы разработаем систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии это будет максимально условная локализация", - поделился Федоров деталями проекта.

Следующий проект называется "Голос граждан".

"Мы хотим в режиме реального времени сканировать все, что происходит в социальных сетях. Все проблемные вопросы, которые происходят на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. О чем люди говорят, какие у них проблемы, где плохие услуги, на что они жалуются. Параллельно анализировать все обращения граждан в контакт-центры и выводить проблематику дашбордами с ключевыми темами чиновникам и министрам", - рассказывает Федоров.

Согласно плану, граждане смогут через "Надежду" записать голосовое оповещение о том, что нужно изменить, и правительство сможет таким образом собирать обратную связь в режиме реального времени и распознавать "не просто текст, а речь".





