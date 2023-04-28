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Украина получила очередной грант от США в $1,25 миллиардов

Пятница, 28 апреля 2023, 17:42 - Анастасия Жарикова

В государственный бюджет в пятницу, 28 апреля, поступил очередной грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование было предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Полученные средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, выплат ВПЛ, зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

В общей сложности с начала великой войны Украина получила от США около 16,7 млрд долларов в форме грантов.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы", — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Экономическая правда

Украина США Минфин война
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