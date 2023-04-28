НБУ перечислил в бюджет рекордную сумму
Национальный банк в четверг перечислил в государственный бюджет почти 72 млрд грн из своей прибыли за 2022 год - это рекордная сумма в истории НБУ.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Так, по итогам прошлого года прибыль к распределению Национального банка составила 91 млрд грн.
По закону, эта сумма делится между государственным бюджетом и общими резервами НБУ. Как следствие, часть прибыли, которую регулятор перечислил в бюджет, достигла 72 млрд грн.
Как отмечал глава НБУ Андрей Пышный, это самая большая в истории регулятора сумма части прибыли к распределению, которая направлена в госбюджет.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Национальный банк перечислит в государственный бюджет крупнейшую в своей истории сумму части прибыли к распределению - 71,87 миллиарда гривен.