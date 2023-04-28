НБУ перечислил в бюджет рекордную сумму

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Национальный банк в четверг перечислил в государственный бюджет почти 72 млрд грн из своей прибыли за 2022 год - это рекордная сумма в истории НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, по итогам прошлого года прибыль к распределению Национального банка составила 91 млрд грн.

По закону, эта сумма делится между государственным бюджетом и общими резервами НБУ. Как следствие, часть прибыли, которую регулятор перечислил в бюджет, достигла 72 млрд грн.

Как отмечал глава НБУ Андрей Пышный, это самая большая в истории регулятора сумма части прибыли к распределению, которая направлена в госбюджет.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Национальный банк перечислит в государственный бюджет крупнейшую в своей истории сумму части прибыли к распределению - 71,87 миллиарда гривен.