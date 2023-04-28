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Украина не возобновит полеты гражданских самолетов, пока не будет безопасно – "Украэрорух"

Пятница, 28 апреля 2023, 12:57 - Cергей Мельник
 
Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Гражданская авиация не возобновит полеты в Украине, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность.

Об этом заявила заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова в комментарии телеканалу "Киев".

"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить какие-либо прогнозы рано", – заявила Ожигова.

По ее словам, "Украэрорух" сейчас проводит подготовительную работу над скорейшим восстановлением полетов, "когда это будет возможным".

Напоминаем:

Ранее министр транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что Украина готовится к открытию авиапространства для гражданских самолетов.

Экономическая правда

авиа Украерорух
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