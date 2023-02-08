"Код красный": почему ChatGPT стал основной угрозой для Google

Лихоманка довкола чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT набирає нових обертів. Microsoft вирішив інтегрувати успішну мовну модель розроблену компанією OpenAI до своєї пошукової системи Bing.

Нова пошукова система, яка здатна відповідати на запити користувачів відкритою відповіддю, а не звичайним переліком сайтів, змусила сильно нервувати лідера цього ринку – корпорацію Google.

Остання оголосила "червоний код" для активізації роботи команд над своєю відповіддю ChatGPT. Долучилися до роботи навіть засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які вже три роки не брали активної участі в менеджменті компанії.

Загалом Google анонсував вже мінімум 20 продуктів на основі штучного інтелекту.

Все свідчить про те, що світ технологій чекає серйозна конкуренція між двома багатомільярдними компаніями, де Google зовсім не готовий так просто здатись, втративши свою гегемонію інтернет-пошуковика.

Шалена популярність ChatGPT

Наприкінці осені 2022 року американська технологічна компанія OpenAI представила чат-бот ChatGPT, який працює на мовній моделі штучного інтелекту (ШІ) GPT3.5. Остання являє собою алгоритм, який як запевняють розробники може бути використаний для "розв'язання будь-яких задач".

Відразу після появи чат-бот набрав шаленої популярності. Його успіх пояснюється вмінням відповідати максимально наближено до людської мови й, що не менш важливо, контекстуально розуміти свого співрозмовника.

Такі можливості чат-бот отримав від мовної моделі (LLM), яка навчалась за допомогою величезних обсягів даних. Для ChatGPT одним з таких масивів даних став Reddit (сайт, що поєднує в собі соцмережу та форум) та Twitter, де штучний інтелект аналізував публікації користувачів, щоб вміти відповідати максимально наближено до людини.

Популярність чат-бота розвивалась надзвичайно швидкими темпами. Вже у січні ChatGPT мав 100 мільйонів активних користувачів. Історія з його популярністю є чи не найбільш масштабною з моменту появи інтернету.

Для порівняння: TikTok знадобилося приблизно дев’ять місяців після глобального запуску, щоб охопити аналогічну кількість користувачів, а Instagram – 2,5 роки.

Інвестиції та співпраця з Microsoft

У січні 2-23 року стало відомо, що Microsoft розглядає можливість інвестувати в OpenAI. Фінансових деталей сторони не розголошують, проте за даними агентства Bloomberg мова може йти про 10 млрд дол, при капіталізації OpenAI у 29 млрд дол.

Для Microsoft це не перші інвестиції в розробника ШІ. У 2019 році найбільший у світі виробник програмного забезпечення вклав у OpenAI 1 млрд дол, розпочавши партнерство, яке забезпечило йому першочергові права на комерціалізацію технології штучного інтелекту.

Співпраця з OpenAI для Microsoft має стратегічну перспективу, особливо у сфері інтернет-пошуків. Інтегрувавши ChatGPT та Dall-E (ШІ який створює зображення) у свою пошукову систему Bing, компанія сподівається порушити гегемонію Google.

Microsoft ще осінню 2020 року отримала ексклюзивний доступ до алгоритму GPT-3, який досягнув значного прогресу у порівнянні за своїм попередником.

За даними Стенфордського університету, GPT-3 має 175 млрд параметрів і був навчений на 570 Гб тексту. Для порівняння, його попередник, GPT-2, був більш ніж у 100 разів меншим із 1,5 млрд параметрів.

Також OpenAI спільно з GitHub, компанією якою володіє Microsoft, весною 2021 року представили GitHub Copilot – інструмент штучного інтелекту для допомоги користувачам Visual Studio Code, шляхом автозаповнення коду. Він працює на алгоритмі OpenAI Codex, який фактично є "нащадком GPT-3".

На початку 2023 року видання Information, посилаючись на джерела в Microsoft, повідомило, що до кінця цього березня компанія планує запустити оновлену версію своєї пошукової системи Bing з використанням алгоритму ChatGPT. Розрахунок на те, що оновлений пошуковик зможе кинути виклик самому Google.

Microsoft робить ставку на те, що розгорнуті та контекстуальні відповіді на запити користувачів зможуть перехопити користувачів Google, де вони отримували звичний вже перелік посилань на сайти.

Паніка в Google

Популярність ChatGPT та інформація про його інтеграцію в Bing змусили Google активізуватись, готуючись до можливого протистояння.

Генеральний директор корпорації Сундар Пічаї терміново мобілізував всіх співробітників, які працюють над LaMDA, оголосивши "червоний код". LaMDA – Language Model for Dialogue Applications – це сімейство розмовних нейронних мовних моделей, які Google вперше представила у 2021 році.

Саме команді LaMDA Сундар Пічаї ставив завдання сконцентруватись над відповіддю ChatGPT. Також співробітникам доручили працювати над нейронною мережею, яка зможе створювати ілюстрації та зображення за аналогією Dall-E, якою вже користуються понад 3 мільйони людей.

Більше того колишні засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які з 2019 року відійшли від справ в компанії ще у 2019 році, провели наради з чинними керівниками корпорації. Вони підтвердили необхідність менеджерів концентруватись саме над розвитком ШІ від Google. Брін навіть розпочав написання коду саме для LaMDA.

Загострення конкуренції змусило засновника Microsoft Біла Гейтса повернутись до компанії. Відтепер 67-річний мільярдер проводить 10% свого часу на зборах команд щодо розробки продукту пов’язаного зі ШІ.

На початку лютого вже Google анонсував свій чат-бот під назвою Bard, і пообіцяв, що він стане доступним для користувачів у найближчі тижні.

Як і ChatGPT, Bard побудований на LLM від LaMDA, що потенційно робить його можливості близькими до нейромережі від OpenAI. За словами Сундар Пічаї, зараз чат-бот доступний тільки для "довірених тестувальників".

Крім цього, Google також планує інтегрувати LaMDA до свого пошуковика. За інформацією Engadget, компанія тестує нову стрічку для пошуку, яка використовує формати згенерованих ШІ відповідей. На запит людини ШІ видає розгорнуту відповідь у вигляді сірих бульбашок, під якими з’являються додаткові запитання для коригування результату пошуку.

Загалом Google планує представити понад 20 продуктів на основі ШІ вже цього року.

Протистояння Google і Microsoft все частіше набуває знак публічності, де кожна зі сторін тепер змагаються за те, щоб першими представити свої продукти, перш за все для повторення медійного успіху ChatGPT.

Пастка для Google

Новий 2023 рік для Google розпочався не найкраще. В кінці січня Сундар Пічаї повідомив про скорочення 12000 співробітників через зниження доходу компанії у 2022 році.

Структура її доходу побудована таким чином, що більша частина прибутку приходить від пошукової реклами. За третій квартал 2022 року дохід Google становив 69,1 млрд дол, з яких 39,5 млрд дол, або 57,2% припало саме на пошукову рекламу.

Наразі пошукова система Google є безапеляційним лідером у всьому світі. Згідно з даними Statcounter, її обирають 91,88% користувачів, а на другому місті Bing від Microsoft – 3,19%.

Це ставить Google у позицію цугцвангу – і впровадження ШІ для свого пошуковика, і його активне застосування, можуть негативно вплинути на прибуток компанії. Якщо Bing з ChatGPT виявиться успішною і почне переманювати до себе користувачів, лідерство Google може сильно похитнутись.

Разом з тим активне впровадження свого ШІ Bard позбавляє компанію значної частини доходу від реклам через класичний пошуковик.

Тож наразі Google повинен вирішити надважку задачу – як зберегти користувачів та знайти нові рекламні інструменти, тепер уже для розгорнутої відповіді від Bard.

Чи зможе Bing здолати Google

До моменту представлення нових продуктів від двох компаній важко однозначно передбачити успіх чи провал когось із них.

Медійний успіх ChatGPT заставив багатьох вважати, що можливості чат-бота від OpenAI змінять вже звичний пошук інформації через Google. Проте останній не перший рік активно фінансує у LaMDA і явно має свій "козир в рукаві".

Популярність ChatGPT відкрила і низку фактів того, що чат-бот насправді досить часто помиляється. Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман, сам неодноразово заявляв, що можливості чат-бота сильно обмежені, і часто він може видавати помилкові твердження.

Також серед недоліків чат-бота користувачі часто вказують на його обмеженість точно цитувати джерела, що є основним при пошуку інформації. Крім, цього він поки не здатний ранжувати сайти за надійністю якістю чи достовірністю.

Яскравим прикладом алогічності роботи ChatGPT став випадок, коли його запитали про те, хто зараз є директором Twitter і він відповів, що це Ілон Маск. Це правильна відповідь, але ChatGPT не міг її знати, оскільки навчався на даних до 2021 року. Тому вся актуальна інформація для нього невідома, включаючи й купівлю Twitter Маском наприкінці жовтня 2022 року.

Такі факти сильно підривають довіру до того, що ШІ зможе коректно відповідати на запити користувачів. До того ж невідомо як саме Microsoft планує інтегрувати його в Bing.

Очевидним є те, що Google проспав старт цих перегонів і тепер активно намагається наздогнати конкурента. Те що компанія OpenAI почала залучати інвестиції, яскраво ілюструє ситуацію, яка склалась у сфері розробок ШІ серед найбільших технологічних гігантів.

Загалом майбутнє протистояння Google і Microsoft нагадує історію з появою бізнес-застосунку Slack. З моменту запуску його популярність також швидко зростала, проте на горизонті з'явився microsoft teams, який перехопив ініціативу і забрав собі більшу частину користувачів на ринку.

Чи зміниться інтернет-пошук

Зміни вже відбуваються і не тільки через появу ChatGPT. За даними дослідження Google, в якому брали участь користувачі з США віком від 18 до 24 років, майже 40% молоді віддає перевагу пошуку інформації в соцмережах, а не в пошукових сервісах.

За словами старшого віцепрезидента Google Прабхакара Рагхавана, значна частина молоді, шукаючи місце для обіду, не заходять на Google Maps або Google Search. Вони заходять у TikTok або Instagram.

Класичні способи отримання інформацію шляхом відкривання та пролистування сайтів відходять у минуле. Рагхаван наголошує, що молодь надає перевагу більше візуальному контену.

Впровадження ШІ Google і Microsoft у свої пошукові системи навряд чи швидко змінять ринок, адже нейромережі мають пройти довгий шлях адаптації та оптимізації.

Google і Microsoft – це не ті компанії, які сьогодні залежні тільки від одного продукту – інтернет-пошуковиків. Це великі екосистеми, які поєднують в собі десятки застосунків. За допомогою них людство навчається, працює, керує командами та планує життя.

Тому найбільш імовірним сценарій для обох компанії буде поступова інтеграція нейромереж у свої продукти, що дозволить в рази підвищити рівень продуктивності людей. Далі буде.