OpenAI предложит пользователям до 20 тысяч долларов за обнаруженные баги в ChatGPT

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI предложит до 20 тысяч долларов пользователям, которые сообщат об уязвимостях в ее системах искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Программа OpenAI Bug Bounty, которая стартовала во вторник, будет предлагать вознаграждение пользователям в зависимости от серьезности ошибок, о которых сообщают, с вознаграждением от $200 за уязвимость.

"Технологические компании часто используют программы вознаграждения за исправление ошибок, чтобы поощрить программистов и "белых" хакеров сообщать об ошибках в своих программных системах.

Согласно информации на платформе баг-баунти Bugcrowd, OpenAI пригласила исследователей пересмотреть определенную функциональность ChatGPT и структуру того, как системы OpenAI взаимодействуют и обмениваются данными со сторонними приложениями", - пишет агентство.

Это решение было принято через несколько дней после того, как ChatGPT был запрещен в Италии по подозрению в нарушении правил конфиденциальности, что побудило регуляторов в других европейских странах внимательнее изучить услуги генеративного ИИ.

Напомним:

Администрация Байдена исследует возможные меры для регулирования систем искусственного интеллекта (ИИ), например - ChatGPT, поскольку возникают вопросы относительно его влияния на национальную безопасность и образование.

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