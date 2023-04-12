США изучают возможные правила для регулирования систем искусственного интеллекта

Администрация Байдена исследует возможные меры для регулирования систем искусственного интеллекта (ИИ), например - ChatGPT, поскольку возникают вопросы относительно его влияния на национальную безопасность и образование.

Об этом сообщает Reuters.

Национальное агентство по телекоммуникациям и информации США, которое консультирует Белый дом по вопросам информационной политики, хочет определить такие меры, которые могут обеспечить уверенность в законности, эффективности, этичности, безопасности системе ИИ.

"Ответственные системы искусственного интеллекта могут принести огромную пользу, но только если мы учтем их потенциальные последствия и вред. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны иметь возможность доверять им", - сказал администратор агентства Алан Дэвидсон.

Ранее президент Джо Байден заявил, что еще нужно выяснить, является ли ИИ опасным. "По моему мнению, технологические компании обязаны убедиться, что их продукты безопасны, прежде чем выпускать их в мир", - сказал он.

Агентство планирует подготовить отчет о работе в направлении того, чтобы системы ИИ работали так, как заявлено, и не наносили вреда. Впоследствии эта информация станет основой для текущей работы администрации Байдена для создания согласованного подхода правительства к рискам и возможностям, связанным с искусственным интеллектом.

Напоминаем:

Китай планирует требовать проверки безопасности услуг генеративного ИИ, прежде чем им будет разрешено работать, что создает неопределенность в отношении ботов, подобных ChatGPT, которые были представлены крупнейшими технологическими компаниями страны.

Япония рассмотрит возможность внедрения технологии искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI на правительственном уровне, если будут решены проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.