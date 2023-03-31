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Итальянский регулятор начал расследование в отношении ChatGPT из-за проблем с конфиденциальностью

Пятница, 31 марта 2023, 14:54 - Алексей Павлыш

Итальянское агентство по защите данных заявило в пятницу, что начало расследование в отношении чат-бота ChatGPT компании OpenAI из-за подозрения в нарушении правил сбора данных.

Об этом пишет Reuters.

Агентство также обвинило ChatGPT, который финансируется корпорацией Microsoft, в том, что он не проверяет возраст своих пользователей. Предполагается, что приложение предназначено для людей в возрасте от 13 лет и старше.

Регулятор сообщил, что временно ограничил использование чат-ботом персональных данных итальянских пользователей.

OpenAI не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии, отправленный по электронной почте.

С момента своего выпуска в прошлом году ChatGPT вызвал технологический восторг, побуждая конкурентов запускать аналогичные продукты, а компании - интегрировать его или подобные технологии в свои приложения и продукты.

Итальянское агентство заявило об "отсутствии какой-либо правовой базы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы".

Согласно исследованию UBS, опубликованному в прошлом месяце, в январе, всего через два месяца после запуска, количество активных пользователей достигло 100 миллионов ежемесячно, что делает его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории.

На этой неделе правоохранительный орган Европейского Союза Европол предупредил о потенциальном злоупотреблении чат-ботом в попытках фишинга, дезинформации и киберпреступности.

Экономическая правда

Италия
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