Россияне неохотно переходят на китайские автомобили после ухода западных брендов

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Россияне все чаще жалуются на высокую цену и низкое качество китайских автомобилей, которые нарастили свое присутствие на рынке после ухода западных автопроизводителей.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на китайские автомобильные бренды, такие как Haval, Chery и Geely, сейчас приходится почти 40% продаж новых автомобилей в РФ, по сравнению с менее чем 10% в январе-феврале 2022 года.

Китайские автопроизводители за последний год значительно нарастили свое присутствие на российском рынке в первую очередь из-за ухода с него таких компаний, как Renault, Nissan и Mercedes.

Тем не менее, как отмечает агентство, сами россияне считают качество некоторых китайских автомобилей ниже, чем у западных конкурентов, а отраслевые эксперты говорят, что китайским производителям нужно укреплять свою репутацию, даже если их доля на рынке стремительно растет.

Еще одной проблемой для потребителей стала цена на китайские автомобили. По словам главный редактор журнала "За рулем", китайцы завозят много автомобилей, но если говорить о цене, а не о качестве, то дешевых автомобилей вообще нет.

Даже цена отечественного "Москвича", детали к которому поставляет китайская компания JAC, выглядит немного высоковатой. Модель 3 стоит около 2 миллионов рублей (26 195 долл). Цены на Lada Granta, самый популярный автомобиль в РФ, начинаются от 680 тыс рублей.

Напомним:

Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России за октябрь упали на 62,8% по сравнению с октябрем 2021 года.

Продажи российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом измерении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).

В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом измерении.

После полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители начали останавливать или приостанавливать производство в России. Например, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще "более серьезной и затяжной".

Зато российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.