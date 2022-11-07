Продажі легкових авто у Росії у жовтні впали на 60%

Продажі легкових автомобілів та легких комерційних авто в Росії за жовтень впали на 62,8% порівняно з жовтнем 2021 року.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

Так, найбільше в жовтні порівняно з минулим роком впали продажі автомобілів марок:

Volkswagen (-100%),

Volvo (-99%),

Lexus (-99%),

Land Rover (-98%),

Toyota (-98%),

Mitsubishi (-98%),

Porsche (-96%).

За даними асоціації, з початку року було продано 502,5 тис автомобілів - це нижче за показник за аналогічний період 2021 року на 60,8%. У річному вимірі найбільше впали продажі автомобілів марки Zotye (-98%), Brilliance (-94%), Lexus (-89%).

Нагадаємо:

У вересні та за підсумками трьох кварталів авторинок РФ впав майже на 60% - серед лідерів залишається Lada, як єдина бюджетна пропозиція, російські ГАЗ та УАЗ, а також китайські бренди зі своїми кросоверами.

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

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У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

Економічна правда