Продажі легкових авто у Росії у жовтні впали на 60%
Продажі легкових автомобілів та легких комерційних авто в Росії за жовтень впали на 62,8% порівняно з жовтнем 2021 року.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).
Так, найбільше в жовтні порівняно з минулим роком впали продажі автомобілів марок:
- Volkswagen (-100%),
- Volvo (-99%),
- Lexus (-99%),
- Land Rover (-98%),
- Toyota (-98%),
- Mitsubishi (-98%),
- Porsche (-96%).
За даними асоціації, з початку року було продано 502,5 тис автомобілів - це нижче за показник за аналогічний період 2021 року на 60,8%. У річному вимірі найбільше впали продажі автомобілів марки Zotye (-98%), Brilliance (-94%), Lexus (-89%).
Нагадаємо:
У вересні та за підсумками трьох кварталів авторинок РФ впав майже на 60% - серед лідерів залишається Lada, як єдина бюджетна пропозиція, російські ГАЗ та УАЗ, а також китайські бренди зі своїми кросоверами.
Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).
У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.
Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".
Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.
Економічна правда