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Nissan призупинив виробництво в Росії на шість місяців

Вівторок, 28 червня 2022, 16:17 - Олексій Павлиш

Японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

Про це пише Reuters із посиланням на заяву гендиректора компанії Макото Учіди.

"Ми вважаємо, що ця ситуація може стати серйознішою та затяжнішою", - заявив Учіда, коментуючи війну в Україні.

Як зазначає Reuters, Nissan вирішив призупинити виробництво в Росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.

Працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив, сказав Учіда.

Nissan призупинив виробництво в Росії в березні, а також експорт після вторгнення Росії в Україну, нагадує агентство.

Економічна правда

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