Nissan призупинив виробництво в Росії на шість місяців
Японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".
Про це пише Reuters із посиланням на заяву гендиректора компанії Макото Учіди.
"Ми вважаємо, що ця ситуація може стати серйознішою та затяжнішою", - заявив Учіда, коментуючи війну в Україні.
Як зазначає Reuters, Nissan вирішив призупинити виробництво в Росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.
Працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив, сказав Учіда.
Nissan призупинив виробництво в Росії в березні, а також експорт після вторгнення Росії в Україну, нагадує агентство.
Економічна правда
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