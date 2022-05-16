Російські активи Renault перейшли у держвласність РФ: випусатимуть "Лади" і "Москвичі"

Російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність РФ.

Про це йдеться у заяві Мінпромторгу РФ.

"Відбулося підписання угод про передачу російських активів Групи Renault Російської Федерації та Уряду Москви.

Підписані угоди передбачають передачу акцій Renault Росія місту Москва та акцій АВТОВАЗу - державі в особі підвідомчого Мінпромторгу Росії ФГУП "НАМІ", - йдеться у повідомленні.

У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:

100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме Уряд Москви.

67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".

Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех".

Також повідомляється про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років. Обидві угоди отримали схвалення ФАС Росії.

"В рамках існуючих ліцензій продовжиться випуск усієї лінійки автомобілів LADA на заводах АВТОВАЗу. Також АВТОВАЗ здійснюватиме сервісне обслуговування автомобілів Renault на російському ринку", - кажуть у міністерстві.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві відновлять виробництво автомобілів під "історичним" брендом "Москвич". За його словами, рішення про передачу заводу на баланс міста було ухвалено у зв'язку з необхідністю зберегти багатотисячний трудовий колектив.

За словами Собяніна, партнером відродженого Московського автомобільного заводу "Москвич" стане КАМАЗ. Виробництво розпочнеться з класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в майбутньому планують виготовлення електромобілів.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що французький автоконцерн Renault передасть свою 68%-ву частку в капіталі "АвтоВАЗу" на користь Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту "НАМІ" з опціоном на викуп протягом наступних 5-6 років.

Економічна правда