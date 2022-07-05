Продажі "АвтоВАЗа" в РФ у річному вимірі впали на 80%

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 рази (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 рази (на 81,3%).

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву голови компанії Максима Соколова у кулуарах виставки "Іннопром-2022".

За його словами, "АвтоВАЗ" у червні збільшив продажі автомобілів Lada на російському ринку майже на чверть порівняно з травнем, до 7 484 автомобілів.

"Це плюс 24,5% до травня поточного року", - сказав Соколов.

За підсумками 1 півріччя в РФ було реалізовано 74 714 машин Lada, що у 2,7 рази (62,7%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

ВІДЕО ДНЯ

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

Економічна правда