Випуск легкових автівок у Росії впав на 97% у травні

У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

Про це повідомляє російське ЗМІ Коммерсантъ з посиланням на дані Росстату.

При цьому по відношенню до квітня поточного року виробництво знизилося на 81,3%.

У період із січня по травень у Росії виготовили 268 тисяч легкових автомобілів, що на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У травні виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 39,3% (-38,2% до квітня 2022 року). Тобто, основне скорочення припало на період після того, як РФ почала повномасштабну війну проти України, за що потрапила під санкції країн Заходу.

За п'ять місяців було вироблено 60,1 тис. вантажівок, що на 12% нижче за показник за аналогічний період минулого року.

Нагадуємо:

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

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Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.