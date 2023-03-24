Новости 24 марта: Leroy Merlin наконец-то уходит из РФ, но есть нюанс, "Мотор Сич" годами торговала с Ираном

О Leroy Merlin. Французская компания Adeo - владелец ритейлера Leroy Merlin - объявила о планах передать контроль Leroy Merlin Russia местному менеджменту.

О "Мотор Сичи". Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на РФ и в коллаборационной деятельности, продавало авиационные двигатели подсанкционным компаниям из Ирана.

О дронах. Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и создаст условия для стремительного развития украинского милтека.

О тарифах на электроэнергию. Кабинет Министров на заседании в пятницу, 24 марта, продлил специальный период по льготным ценам на электроэнергию (ПСО).

О Raiffeisen Bank International. Европейский центральный банк давит на австрийский Raiffeisen Bank International относительно выхода банка из РФ.

Эксклюзив ЭП

Мошеннические "офисы" обманывают россиян и заводят в Украину миллиарды. ЭП поработала в одном из таких

Журналист прошел обучение и устроился на работу в один из "офисов". Как выглядят "продажи на финансовых рынках", сколько там зарабатывают и есть ли место морали в обмане россиян? (укр)