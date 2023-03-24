Тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона не изменятся

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 24 марта, продлил специальный период по льготным ценам на электроэнергию (ПСО).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль и представитель правительства в ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.

Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом, цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной.

Цена электрической энергии для населения до 30 апреля 2023 года останется неизменной - 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч - более 250 кВт-ч в месяц.

Напоминаем:

Осенью действие спецобязательств, срок которых истек 30 октября 2022 с обеспечением действующих тарифов на электроэнергию для населения продлили до конца марта 2023 года.