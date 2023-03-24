Владелец Leroy Merlin передаст российский бизнес местному менеджменту

Французская компания Adeo - владелец ритейлера Leroy Merlin - объявила о планах передать контроль Leroy Merlin Russia местному менеджменту.

Об этом говорится в заявлении Adeo от 24 марта.

"После более чем 18 лет деятельности в России, передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 тыс сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе у жителей страны", - говорится в сообщении.

"Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Он следует за приостановлением всех новых инвестиций Adeo в России с начала конфликта и постепенным переходом к независимости местных операций", - добавили в компании.

Напомним:

В марте 2022 года сообщалось, что сеть Leroy Merlin, входящая во французскую группу Adeo, продолжит работать на российском рынке несмотря на начатую агрессором войну и массовые бойкоты бизнеса.

Также тогда сообщалось, что атеринская компания сети французской Leroy Merlin, продолжающая работать в России, отключила украинских сотрудников от корпоративных средств связи.

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Экономическая правда