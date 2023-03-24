"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на РФ и в коллаборационной деятельности, продавало авиационные двигатели подсанкционным компаниям из Ирана.

Об этом говорится в материале "Схем".

В распоряжении журналистов оказались документы, свидетельствующие о том, что "Мотор Сич" продавала компания Ирана - которые находились под санкциями США и ЕС, но еще до введения ограничений Украиной - товары двойного использования.

"А именно - авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117. Такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, который использует Россия в войне против Украины.

Одна из иранских компаний из санкционного списка СНБО, с руководством которой активно коммуницировал Богуслаев и его подчиненные, связана с государственной военной промышленностью Ирана. А также, вместе с другой подсанкционной компанией из Ирана, причастна к разработке дронов Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия массово атакует украинские города", - пишут "Схемы".

В процессе анализа журналисты обнаружили еще одну компанию из Ирана, с которой торговала "Мотор Сич", но против которой до сих пор не введено никаких санкций.

Хотя в ней - те же люди, которые перешли из подсанкционных иранских предприятий, и теперь работают просто под другой "вывеской", - отмечают расследователи.

Журналисты отмечают, что документальные доказательства сотрудничества "Мотор Сичи" с компаниями, против которых страны Запада в то время уже ввели санкции, были найдены правоохранителями в рабочем кабинете многолетнего президента "Мотор Сичи" Богуслаева.

Так, "Схемы" выделили три иранские фирмы, с которыми годами сотрудничала украинская корпорация "Мотор Сич":

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее же название - Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

"Design and Manufacturing of Aeroengines, что сейчас под номером 68 в санкционном списке СНБО - это иранская компания, которая, по данным НАПК, участвовала в исследованиях, разработке и производстве БПЛА Shahed-171. Евросоюз ввел против этой компании санкции еще в 2012 году. В 2022 году к ним присоединились и США", - говорится в материале.

"Схемы" пишут, что руководство "Мотор Сичи" осознавало, что прямая торговля с Ираном опасна для бизнеса, поэтому Богуслаев лично предлагал привлечь белорусского посредника - "Белвнешпромсервис".

"При этом предложенная в качестве посредника белорусская фирма - в США уже давно под санкциями за торговлю с военно-промышленным комплексом Сирии и Ирана.

По данным источников "Схем" с доступом к данным пересечения границы, тогдашний начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи" Олег Дзюба посетил Беларусь как минимум один раз в период, когда проходила трехсторонняя встреча в Минске - с 14 по 18 июня 2021 года.

В тот год неоднократно выезжал в эту страну и сам президент "Мотор Сичи" Богуслаев", - пишут расследователи.

"Примечательно, что Богуслаев продолжал торговать с Ираном и во время полномасштабного вторжения. По сути - с теми же самыми людьми, что и раньше, только с измененными вывесками компаний", - добавили расследователи, указав на контакты "Мотор Сичи" с New Aviation Technology and System (NATS).

Руководителю этой малоизвестной фирмы в апреле 2022 года было поручено представлять интересы украинского предприятия "в Исламской Республике Иран по продвижению и продаже продукции и услуг "Мотор Сичи", оказание помощи по вопросам участия в тендерах и конкурсах".

Согласно документам в распоряжении "Схем", глава компании NATS, которая не находится под санкциями, ранее сотрудничал с Богуслаевым в течение семи лет, представляя уже упомянутую компанию Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA или TEM).

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Напоминаем:

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчудило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.

Экономическая правда