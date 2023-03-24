ЕЦБ давит на австрийский Raiffeisen Bank по выходу из России - СМИ

getty images

Европейский центральный банк давит на австрийский Raiffeisen Bank International относительно выхода банка из РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять человек, знакомых с вопросом.

Давление со стороны ЕЦБ появилось после того, как Джеймс О'Брайен, высокопоставленный чиновник по вопросам санкций Государственного департамента США, во время визита в Вену в феврале выразил обеспокоенность относительно бизнеса банка в России.

Хотя ЕЦБ не требует от Raiffeisen немедленного выхода из страны, он хочет получить план действий для сворачивания бизнеса. Такой план может включать продажу или закрытие российского банка. Raiffeisen, однако, пока не планирует представлять такой план, сообщили собеседники.

Представитель Raiffeisen заявил, что банк рассматривает возможные действия в отношении своего бизнеса в России, "включая тщательно управляемый выход", и уточнил, что уже сократил объемы кредитования в стране.

Отмечается, что чиновники ЕЦБ не желают давить на Raiffeisen с целью немедленной продажи, опасаясь финансового удара, который это может вызвать на фоне потрясений в банковской сфере Европы и США.

Австрийский банк сейчас является важнейшим западным банком в РФ, ведь служит спасательным кругом для платежей и обеспечивает около четверти европереводов в страну. Другие иностранные банки, такие как итальянский UniCredit, также до сих пор присутствуют в России.

В январе американский санкционный орган начал расследование в отношении Raiffeisen в связи с его бизнесом в РФ, а именно - относительно потенциальных нарушений западных санкций. Представитель банка заявил, что финучреждение находится на "ранних стадиях" сбора информации для ответа на запрос США.

Некоторые австрийские чиновники рассматривают такие шаги со стороны США и ЕС как неоправданное иностранное вмешательство.

Напоминаем:

Санкционный орган США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.