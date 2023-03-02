Миссия МВФ начнет обсуждать программу помощи Украине 8 марта – Марченко

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Миссия МВФ с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины для обсуждения параметров потенциальной будущей программы. Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Интерфакс-Украина". "Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы и тому подобное. Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там есть много вопросов внутренней дискуссии Фонда", - сказал Марченко. По его словам, в Совете директоров МВФ есть "определенные противоречия", поскольку не все страны из 180-ти поддерживают Украину. "Поэтому, чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, надо немного поработать, в том числе и внутри этой организации", - отметил глава Минфина. Он добавил, что украинская сторона активно работает над этим. "Думаю, найдем необходимые решения, чтобы, начиная уже с апреля, у нас была полноценная программа с Фондом", - подчеркнул Марченко.

По его словам, пока речь идет о четырехлетней программе, задачей которой является провести необходимую коррекцию политик, чтобы Украина, которая сегодня 50% бюджета тратит на военные расходы, а остальные 50% финансируют за счет помощи партнеров, после войны вышла на уровень "более-менее" самообеспечения.

"Фонд пока не выдвигает неподъемных условий, которые мы не можем выполнить.

Речь идет о программных, базовых вещах - обеспечение монетарной и фискальной стабильности, уменьшение уровня дефицита бюджета и обеспечение приемлемого уровня нагрузки на бюджет, а также хорошего госуправления и обеспечения лучших корпоративных практик. И речь идет о программах антикоррупционного характера, которые были традиционно частью программ МВФ", - пояснил министр.

По его словам, необходимо понять экономические перспективы Украины, каким образом преодолеть имеющиеся экономические явления, поэтому отдельные меры могут быть довольно жесткими, однако речь идет не о налогах.

Марченко уточнил, что детали будут обсуждать во время работы миссии.

"Нет пока каких-то критических оговорок, которые мы не могли бы снять или не могли бы обсуждать. То есть движемся в плотном графике, но есть понимание того, что конечная цель должна быть достигнута и мы будем иметь программу", - резюмировал он.

Напоминаем: Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, была с визитом в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев. Украина рассчитывает на начало новой многолетней большой программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы – сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала. Продолжается работа над новой программой.

Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.

Экономическая правда