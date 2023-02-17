Україна успішно пройшла місію МВФ

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу.

Про це йдеться в релізі на сайті МВФ.

"Ця угода, яку має схвалити керівництво МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, що підтримується Фондом", - йдеться в тексті.

Голова Місії Гевін Грей наприкінці обговорень заявив, що завдяки спільним зусиллям українського уряду та Національного банку виконано всі кількісні та індикативні завдання на кінець грудня, а також усі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня.

Серед них – подання до парламенту пакету податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень, вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості, розробка концептуальної записки для системи соціального захисту, створення наглядової ради "Нафтогазу" та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.

Грей констатував, що у 2022 році українська економіка скоротилася на 30%, менше ніж очікувалося раніше, а інфляція почала сповільнюватися. Водночас найближча перспектива погіршилася після затвердження місії в грудні, в тому числі через атаки на критичну інфраструктуру. Проте економіка пристосовується, і протягом року очікується поступове економічне відновлення.

"Вчасне надання значної зовнішньої підтримки було критично важливим для макроекономічної стабільності, і великомасштабні виплати залишатимуться важливими у 2023 році та надалі для покриття потреб у фінансуванні та сприяння забезпеченню стабільності. Зусилля щодо розширення випуску облігацій на внутрішньому ринку облігацій повинні продовжуватися, щоб забезпечити стабільне фінансування та усунути залежність від монетарного фінансування", - додав глава місії.

У МВФ також зауважили, що Нацбанк виважено реагує на надлишок ліквідності в банківській системі

"З початку війни широкомасштабні надзвичайні заходи, запроваджені в умовах воєнного стану, допомогли зберегти фінансову стабільність. Зараз триває підготовка до поступового скасування надзвичайних заходів з метою приведення місцевих норм у відповідність до міжнародних стандартів", - додав Гевін Грей.

Він наголосив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності бізнесу, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС.

"Влада досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенство права, а також закладає основи для післявоєнного зростання, хоча порядок денний реформ у цих сферах залишається важливим", - додав представник Фонду.

У процесі післявоєнного відновлення важливу роль відіграватиме державний сектор, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими.

Також в МВФ очікуються, що до відбудови України долучиться й приватний сектор.

"Місія зустрілася з головою НБУ Пишним і міністром фінансів Марченком та іншими високопоставленими державними посадовцями і хотіла б подякувати владі за відкриті та конструктивні дискусії. Персонал МВФ сподівається на продовження тісної співпраці в найближчі тижні", - резюмував голова місії.