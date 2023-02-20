Зеленский встретился в Киеве с руководительницей МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие - оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", - написал президент.
Судя по видео, опубликованному Зеленским, во встрече также, в частности, приняли участие глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Ростислав Шурма, глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Украины Сергей Марченко, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"Меня чрезвычайно поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", - цитирует Георгиеву Офис президента Украины.
Напоминаем:
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы – сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала. Продолжается работа над новой программой.
Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.
Экономическая правда