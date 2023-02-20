Зеленский встретился в Киеве с руководительницей МВФ

фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие - оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", - написал президент.

Судя по видео, опубликованному Зеленским, во встрече также, в частности, приняли участие глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Ростислав Шурма, глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Украины Сергей Марченко, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Меня чрезвычайно поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", - цитирует Георгиеву Офис президента Украины.

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