Шмыгаль после встречи с главой МВФ: Рассчитываем на старт новой программы на более $15 миллиардов
Украина рассчитывает на начало новой многолетней большой программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.
Об этом заявил премьер-министр по итогам встречи в Киеве с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и командой МВФ.
"Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы достигли успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнения всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов.
Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, способствующих восстановлению", - написал Шмыгаль в Telegram.
Напоминаем:
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы – сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала. Продолжается работа над новой программой.
Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.
Экономическая правда