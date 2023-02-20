Шмыгаль после встречи с главой МВФ: Рассчитываем на старт новой программы на более $15 миллиардов

фото: telegram Шмыгаля

Украина рассчитывает на начало новой многолетней большой программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр по итогам встречи в Киеве с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и командой МВФ.

"Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы достигли успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнения всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов.

Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, способствующих восстановлению", - написал Шмыгаль в Telegram.

Напоминаем: Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.