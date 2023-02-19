До повноцінної програми підтримки України залишилися лічені тижні – МФВ

директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва getty images

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CNBC.

Георгієва підкреслила, що рішення про нову програму мають прийматись оперативно, оскільки час не грає на руку Україні в цих надзвичайних умовах війни.

"Ми говоримо про кілька тижнів, це не дуже довгий період часу", - додала вона, відповідаючи на запитання щодо термінів реалізації програми.

За словами Георгієвої, у МВФ впевнені, що Україна виконує свої вимоги щодо фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією та стабільності фінансового сектору.

"У нас є країна, де працюють інституції. Де виплачуються пенсії. Де існують соціальні послуги. Де уряд зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби", - пояснила директорка МВФ.

Загалом у МВФ оцінюють, що Україні цього року може знадобитися фінансова підтримка на суму в межах 40-48 млрд доларів.

Георгієва додала, що окрім підтримки української економіки в умовах війни, реформи також допоможуть "прискорити" зусилля України, спрямовані на вступ до ЄС.

Відповідно, одним з пріоритетів співпраці МВФ та України є допомога в напрямку приєднання країни до ЄС.

Нагадаємо:

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу.