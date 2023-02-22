Глава МВФ считает возможным предоставление Украине "значительного" полноценного кредита

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Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы. Об этом в интервью Bloomberg после визита в Киев в понедельник заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен заключить новое соглашение с вашингтонским кредитором уже в следующем месяце с целью получения 5 миллиардов долларов в течение первого года, по словам людей, знакомых с ходом переговоров Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в понедельник, что Украина рассчитывает получить более 15 миллиардов долларов в целом", - напоминает агентство. Георгиева высоко оценила усилия Украины по трансформации своей экономики, которая сократилась более чем на 30% в 2022 году, после российского вторжения. "Исходя из того, как работает украинская власть, мы уверены, что это может быть значительная поддержка с нашей стороны", - сказала Георгиева. На сегодня Украина получила 2,7 миллиарда долларов помощи в рамках инструмента быстрого финансирования во время войны.

"Хотя МВФ обычно не предоставляет полноценных кредитных программ для стран, охваченных военным конфликтом, он может сделать исключение, учитывая масштабы войны и ее значение для мира", - пишет Bloomberg.

"Мы, безусловно, говорим о более длительной перспективе, потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время", - сказала Георгиева.

Корпоративное управление и борьба с коррупцией будут основной частью программы, сказала глава МВФ, добавив, что укрепление институтов требует дальнейшего совершенствования.

"Украина может достичь прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не собираются терпеть, когда деньги разворовываются в то время, когда падают бомбы", - сказала она.

"Я не услышала никаких попыток преуменьшить проблему, а также отсутствия желания сотрудничать с нами", - резюмировала Георгиева.

Напоминаем: Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, была с визитом в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев. Украина рассчитывает на начало новой многолетней большой программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы – сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала. Продолжается работа над новой программой.

Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.

Экономическая правда